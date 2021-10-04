Салехард, 4 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Четыре города Уральского федерального округа вошли в десятку лидеров по уровню зарплат в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Westzap.ru Салехард

Абсолютным лидером в России стала столица Ямала — Салехард. Здесь среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2021 года превышала 100 тысяч рублей и равнялась пяти фиксированным потребительским наборам, и за год с июня 2020 года повысилась на 12%. На пятом месте в десятке — Ханты-Мансийск. В столице Югры средняя зарплата превысила в первом полугодии 88 тысяч, на неё можно приобрести четыре фиксированных потребительских набора, зарплата стала выше на 17%. В экономической столице Югры — Сургуте — зарплата повысилась на 8% и составила 83,7 тыс. рублей в среднем. На неё можно купить четыре набора. В Тюмени при среднем заработке в 60 тыс. рублей можно купить три с половиной набора и оплата труда увеличилась на 7%.

Отмечается, что исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по информации Росстата. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе данных за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города страны.