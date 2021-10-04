Кемерово, 4 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Кислородная станция заработала в Кузбасском госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает телеграм — канал «Цивилев. Live».

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"Станция позволит в течение четырёх суток обеспечивать кислородом 100 пациентов ковидного отделения клиники. Ранее в госпитале примеряли привозные кислородные баллоны», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что до конца ноября для клиник Кузбасса дополнительно приобретут пять концентраторов для производства кислорода. Из направят в Новокузнецк, Кемерово, Анжеро-Судженск и Прокопьевск.