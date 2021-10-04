Белгород, 4 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Белгородской области 4 октября выявлено 198 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались ещё шесть пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 844 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Всего в Белгородской области подтверждено 54 683 случая заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 48 043 человека, в том числе 17 — выписаны за последние сутки. В летальной статистике региона — 1 179 записей. В стационарах находятся 1 852 пациента, получают амбулаторную помощь 3 609 жителей, на самоизоляции — 14 272 человека.

На вакцинацию от COVID-19 подано 759 703 заявки, прошли полный курс иммунизации 706 429 белгородцев.