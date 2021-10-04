Москва, 4 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Через 10−20 лет по ряду причин золотодобывающая отрасль России может столкнуться с недостатком запасов золота. Об этом заявил гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, передает РБК.

Цитата из к/ф «Территория». реж Александр Мельник. 2014. Россия Золотодобыча

По его мнению, основная причина — недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. И Грачев считает, что компаниям необходимо наращивать инвестиции в геологоразведку.

Сейчас в России запасы золота составляют лишь 7,5−8 тыс. тонн, при этом производство металла — 330 тонн в год. «Если эту тенденцию не переломить, то 10−20 лет запасы золота в России могут быть исчерпаны», — заявил Грачев и отметил, что запасов у «Полюса» хватит на 37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии найдено месторождение золота, запасы которого оцениваются почти в 90 тонн.

Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии нашли рудник с почти 90-тонным запасом золота