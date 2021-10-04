Уфа, 4 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заражения работников коронавирусом, подготовил Роспотребнадзор Башкирии. Об этом 4 октября сообщила глава этого ведомства Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Уже подготовлены документы для предприятий, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заражения коронавирусом, из «семейных» очагов в том числе, и низкий процент вакцинации», — отметила Казак, сообщив, что специалисты Роспотребназдора на текущей неделе продолжат выдавать предприятиям данные предписания и контролировать их выполнение.

Она также сообщила, что по основным эпидемиологически значимым заболеваниям в Башкирии ситуация спокойная.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 октября в республике выявили 488 носителей коронавируса.