Москва, , 11:49 — REGNUM Конкретных фактов политической коррупции со стороны заграницы по отношению к падким на это согражданам уже многие сотни, а общий объем лишь только дополнительных средств на политическое коррумпирование от одних только США с 2018 г. в ежегодном исчислении превышало четверть миллиарда долларов, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Неслучайно зарубежные затраты на противоправное финансирование так называемой «несистемной оппозиции», а по сути винтиков зарубежной системы противодействия России в период наших федеральных выборов оказываются вполне сопоставимыми с нашими собственными официальными затратами на их проведение», — отметил Климов в телеграм-канале.

«Важно не забывать, что формы и методы такого рода финансирования весьма разнообразны: от перевода денег на счета нужных Западу людей и организаций до банального «нала», от использования электронных кошельков до оказания ставленникам Запада «безвозмездных» услуг (в том числе сугубо бытового характера — чтобы им жить было богаче и веселей)», — привел примеры сенатор.

В последние годы большая часть такого рода «помощи» ведется с элементами профессиональной конспирации, указал он.

«Так, поступает перевод не прямо получателю-агенту, а, допустим, в адрес его соседа по дому, или нужный им гражданин приглашается на «семинар» с огромными суточными и сказочными гонорарами, или живет как тот же Навальный на роскошной вилле иноземного курорта, согласовывая свое очередное дельце. Правда, сорить деньгами на Западе не принято», — рассуждает парламентарий.

Поэтому, по его словам, мелкие сошки в самой России имеют лишь крохи от многомиллиардных антироссийских программ, а большая их часть вообще призвана бороться с собственным Отечеством и нарушать законы РФ «за идею».

«Зато антироссийское корыто сытно кормит самих кураторов, их челядь, наиболее маститых и знатных изменников-перебежчиков, особо старательных и беспринципных иноагентов-экстремистов. Причем, как сетуют те же «западники», по мере «освоения» антироссийских бюджетов немалая часть средств на «борьбу с режимом» расхищается все теми же борцами на их сугубо личные все возрастающие потребности (по слухам от 60% и более)», — привел Климов данные.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что достоянием общественности стал «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019—2020 гг.». Это, по всей видимости, продолжение тех «Британских файлов», что слила группировка «Анонимус» еще в феврале, написала она в телеграм-канале.

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