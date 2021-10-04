Иркутская область, 4 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Власти Иркутской области оповестили о восстановлении рядом с посёлком Пивовариха мемориала жертвам политических репрессий, осквернённого вандалами. Подробности 4 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Иркутской области Снимок экрана 2021-10-04 в 15.41.46

Со звонницы, информационных стендов и стены памяти, на которой находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий, смыты надписи, оскорбляющие память о жертвах массовых репрессий.

Неизвестные нанесли их краской из баллончиков. Восстановительные работы организовало Областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», на балансе которого находится мемориал.

«Информация о совершении акта вандализма передана в полицию. Мы надеемся, что её сотрудники в максимально короткое время смогут установить и задержать людей, которые осквернили память расстрелянных», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

В августе 2021 года была завершена реконструкция Мемориала жертвам политических репрессий. Она шла больше года. Специалисты установили звонницу, стенды с информацией о политических репрессиях, шесть стен памяти. На них нанесли 12,5 тысяч фамилий расстрелянных и захороненных на территории всей Иркутской области.

Также на мемориале сделали площадь для проведения памятных массовых мероприятий, дорожки из мраморной крошки, провели озеленение, установили скамейки и урны, смонтировали освещение. Реконструкцию мемориала провели по просьбам родственников расстрелянных. На эти цели из внебюджетных источников было выделено 30,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более девяти тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

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