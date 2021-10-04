Стокгольм, 4 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Политолог Томми Мёллер убежден, что «Социал-демократы» будут проводить более «левую политику», когда новым председателем партии станет нынешняя министр финансов Магдалена Андерссон, которая, если не произойдет ничего экстраординарного, заменит Стефана Лёвена на посту премьер-министра Швеции в ноябре этого года. Об этом он заявил 4 октября в эфире телеканал SVT.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

«Я совершенно уверен, что в ближайшее время мы увидим левый поворот в политике … Отчасти потому, что это год выборов. Социал-демократы всегда идут на выборы, используя свою традиционную социал-демократическую риторику, которая является более левой, чем та, которую обычно правительство проводит в жизнь на самом деле», — отметил профессор Стокгольмского университета Мёллер.

Политолог также подчеркнул, что теперь «Социал-демократы» не связаны «Январским соглашением» с правыми партия и поэтому могут давать более левые предвыборные обещания. Мёллер также посоветовал обратить внимание на Данию, где левая экономическая политика сочетается с жесткими мерами правого толка в области борьбы с преступностью и миграцией.