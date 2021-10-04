Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 2198 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 4 октября в федеральном оперштабе. За сутки скончались 60 пациентов, ранее заболевших COVID-19. Тем самым повторился недавний сентябрьский пик суточной смертности от ковида, зафиксированный 29 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Новая суточная цифра новых заражений в Петербурге — на 265 случаев меньше, чем в предыдущий день, что характерно для итогов выходного дня, когда делается меньше тестов. При этом показатель суточной смертности фактически «стабилен» — до этого двое суток подряд в Петербурге фиксировалось по 59 смертей от COVID-19.

С учетом новых данных, всего за время пандемии в Петербурге выявлено 630 153 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 586 028 человек, в том числе за минувшие сутки выписали 377 человек. Скончались от ковида в Петербурге 22 087 человек.