Якутск, 4 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В пункте передержки животных Якутска находится 482 собаки, и их отлов будет продолжаться. Глава столицы Якутии Евгений Григорьев поручил усилить работу по отлову безнадзорных собак накануне начала Всероссийской переписи населения, написал 4 октября телеграм-канал мэрии Якутска.

Frant.me Собаки

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«Необходимо провести эту работу во всех округах города, особенно в частном секторе, для того чтобы обеспечить безопасное передвижение переписчиков во время переписи», — отметил глава города.

За последнюю неделю стали поступать жалобы от горожан на стаи беспризорных собак, которые бродят по городу.

«Большие стаи собак. Отловом никто не занимается. В колокола бьём с весны. Нет никому дела», — писали в якутских пабликах.

По информации мэрии Якутска за неделю было отловлено 72 собаки, все они кастрированы или стерилизованы, 42 — вакцинированы. От горожан поступила 51 заявка на отлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре житель Якутска обратился к депутату Госдумы Владимиру Бурматову («Единая Россия») с просьбой поспособствовать гуманному содержанию собак и кошек в приюте города. Животных собираются передать МУП «Жилкомсервис», которое обращалось с ними жестоко.