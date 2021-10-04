В Якутске перед Всероссийской переписью населения отловят бродячих собак
Якутск, 4 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В пункте передержки животных Якутска находится 482 собаки, и их отлов будет продолжаться. Глава столицы Якутии Евгений Григорьев поручил усилить работу по отлову безнадзорных собак накануне начала Всероссийской переписи населения, написал 4 октября телеграм-канал мэрии Якутска.
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За последнюю неделю стали поступать жалобы от горожан на стаи беспризорных собак, которые бродят по городу.
«Большие стаи собак. Отловом никто не занимается. В колокола бьём с весны. Нет никому дела», — писали в якутских пабликах.
По информации мэрии Якутска за неделю было отловлено 72 собаки, все они кастрированы или стерилизованы, 42 — вакцинированы. От горожан поступила 51 заявка на отлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре житель Якутска обратился к депутату Госдумы Владимиру Бурматову («Единая Россия») с просьбой поспособствовать гуманному содержанию собак и кошек в приюте города. Животных собираются передать МУП «Жилкомсервис», которое обращалось с ними жестоко.