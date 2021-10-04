Москва, 4 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил почву для своего триумфального возвращения в грузинскую политику. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Насколько мне известно, он рассчитывал на другие результаты. Он рассчитывал на то, что, появившись к середине дня, вечером, он сможет консолидировать оппозиционное движение, особенно радикальное, естественно, и сделать следующий шаг А следующий шаг — это свержение власти», — заявил Арешидзе.

«Если бы радикальная оппозиция добилась большего успеха на выборах, это чувствовалось в течение дня, тогда его план, наверное, удался бы», — подчеркнул он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.