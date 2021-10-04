Аддис-Абеба, 4 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Эфиопский федеральный парламент 4 октября переизбрал премьер-министром страны Абия Ахмеда, сразу же принявшего присягу на посту главы правительства. Об этом 4 октября сообщает местный телеканал Fana.

Aron Simeneh Абий Ахмед

«Я клянусь верно служить стране в предстоящие пять лет», — сказал он в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в здании федерального парламента Эфиопии.

При этом перед присягой главы эфиопского правительства состоялось голосование за депутатов нового состава нижней палаты — Совета народных представителей, уже в ходе первого этапа которых, проходившего в июне, возглавляемая Ахмедом коалиция «Процветание» уже завоевала большинство в парламенте страны.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос высылки дипломатов ООН из Эфиопии обсуждался 1 октября премьер-министром республики Абием Ахмедом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.