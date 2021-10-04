Красногорск, , 12:00 — REGNUM В Подмосковье есть возможность обеспечить масштабное переселение из аварийного жилья. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аварийное жилье в Ярославле City-yaroslavl.ru

По словам главы региона, возможности для этого в 2020 году предусмотрели в федеральном законодательстве.

«Еще одна тема касается людей, которые живут в неудовлетворительных условия, проще говорят в ветхих, аварийных домах. В прошлом году был принят закон, который позволяет в другом, более масштабном темпе, обеспечивать проекты реноваций», — сказал Воробьев.

При этом он убежден, что для успешной реализации этой задачи необходимо разъяснять жителям куда именно и в какие сроки их будут переселять.

«Нужно объяснить людям, куда, в какие сроки, кого будут переселять. Пионером в этой отрасли была Москва и сперва у них с трудом двигался этот процесс. Во многом, потому что люди оправдано беспокоились, где они будут жить завтра», — сказал Воробьев.

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