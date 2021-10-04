В Прикамье вакцинацию от COVID-19 прошли более 635 тыс. человек
Пермь, 4 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Пермском крае полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 635,6 тыс. человек. Первым компонентом привиты 771,1 тыс. жителей, сообщает краевой минздрав.
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Значительную дол среди вакцинированных составляют пожилые люди — 218,9 тыс. человек. За прошедшую неделю (27 сентября — 3 октября) прививку сделали 5,1 тыс. пенсионеров. Первым компонентом привиты почти 99 тыс. работников промышленных предприятий, 47,4 тыс. представителей сферы образования и 43 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 4 октября на территории Пермского края начали действовать QR-коды при посещении массовых мероприятий и мест, предполагающих скопление большого числа людей.
В учреждениях культуры, спорткомплексах (фитнес-центрах, бассейнах) пермяки должны теперь предъявлять сертификат о вакцинации либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо факт перенесенного COVID-19 в течение шести месяцев.