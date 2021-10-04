Москва, 4 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Если рост цен на энергоносители не удастся остановить, то вероятность прироста мировой инфляции будет очень высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Инфляция

«Если до конца текущего — начала следующего календарного года не удастся остановить рост цен на энергоносители, то вероятность прироста мировой и прежде всего европейской инфляции окажется достаточно высокой. А вместе с европейским приростом возникнет риск импорта инфляции в Россию, — сказал Чередниченко. — В случае реализации такого сценария потребуется усиление сдерживающих мер со стороны ЦБ, что, в свою очередь, может привести к выходу за периметр ключевой ставки в 6−7%».

При этом Чередниченко заявил, что хотя вероятность такого сценария существует, но она минимальна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вероятность возвращения инфляции в РФ к 4% в 2022 году крайне высока.