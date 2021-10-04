Стокгольм, 4 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. 3 октября будущая лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон, в настоящее время исполняющая обязанности министра финансов Швеции, дала интервью телеканалу SVT, в котором она рассказала, каких перемен следует ожидать после того, как она заменит на посту Стефана Лёвена. В частности, Андерссон намерена жестко бороться с получением крупной прибыли компаниями и фондами, управляющими чартерными школами.

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«Очевидно, что перемены наступят. Стефан Лёвен — один человек, я — совершенно другой. Но каждый раз нужно принимать особые решения», — дала понять Андерссон в программе SVT.

В преддверии съезда «Социал-демократов» в ноябре правление партии объявило, что намерено запретить получение прибыли частными инвесторами в школах, отменив систему чартерных школ. Андерссон полностью поддерживает данную инициативу.

«У финансовых групп существует сильный интерес, который заключается в том, что они хотят продолжения работы такой системы, потому что зарабатывают деньги на налогах граждан», — заявила министр финансов.