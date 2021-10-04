Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Власти Камчатки приняли решении субсидировать доставку продуктов питания в отдалённые районы края. Это поможет снизить их стоимость для населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В пилотном режиме программа субсидирования в 2022 году будет запущена в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района, сёлах Тигиль, Каменское, Манилы, Аянка, Тиличики, Ачайваям, Пахачи, Оссора, в посёлке Палана и Алеутском округе.

Краевые власти намерены субсидировать предпринимателям доставку в отдалённые населённые пункты свинины, мяса куриного, масла подсолнечного, сахара, риса, пшена, крупы гречневой и муки.

«Сейчас прорабатываем вопрос по субсидированию набора жизненно необходимых продуктов питания в такие отдалённые районы, как Пенжинский. В бюджете заложены необходимые средства. В эту поездку на месте курирующий экономический блок зампред Юлия Сергеевна Морозова ознакомилась с ценами на продукты питания в магазинах и представленным ассортиментом. По итогам будет внесено предложение частично субсидировать расходы на доставку товаров предпринимателям, что позволит снизить стоимость базовых продуктов для населения и сдержать рост цен в таких отдалённых населённых пунктах», — пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжается доставка топлива и продуктов питания в рамках северного завоза. План выполнен на 77,7%.