Иркутск, 4 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Многоводный период в Приангарье продлится ещё 18−20 лет. Об этом сообщила глава минприроды Иркутской области Светлана Трофимова. Её слова 4 октября цитирует телеграмм-канал «Город Братск».

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«Двадцать лет был маловодный период. И он был не только в Иркутской области, а также в Бурятии, Забайкальском крае. У нас 20 лет многоводный, 20 лет маловодный период. Маловодный закончился, и с прошлого года пошла большая вода. И еще 18−20 лет мы будем наблюдать эту картину.

И всем надо готовиться, особенно органам местного самоуправления, потому что не везде есть водоотводные трубы, не во всех населенных пунктах предусмотрена система отвода атмосферных осадков» — пояснила чиновница.

Ожидаемо, что власти региона озаботились установкой границ зон подтопления и затопления, в которых нельзя вести хозяйственную деятельность. Такие зоны утверждены в 230 населенных пунктах из 400.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень грунтовых вод отмечается в Иркутской области в последние два года. При этом самая сложная обстановка сложилась в Иркутском районе. В ряде населенных пунктов: Хомутово, Урик, Грановщина — затопление территорий связано не с негативным воздействием рек, а с массовой жилой застройкой потенциально опасных участков в пониженных рельефах местности.

В августе 2021 года было объявлено о необходимости установления границ зон затопления от водных объектов.

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