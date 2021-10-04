Стокгольм, 4 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному Управлением по вопросам гендерного равенства, проституция и торговля людьми в мире участились во время пандемии коронавируса. В то же время в Швеции увеличилось количество просмотров порно из-за ужесточения антикоронавирусных ограничений. Об этом 3 октября со ссылкой на данные опроса Sifo сообщил телеканал Nine News.

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В исследовании Sifo, проведенном в апреле этого года с участием чуть более 2800 респондентов, почти каждый десятый мужчина заявил, что стал смотреть больше порнороликов за время пандемии. Только один процент женщин увеличил свое потребление порно.

По словам профессора Карла Йорана Сведина, который прокомментировал результаты опроса в интервью SVT, увеличение просмотров порнографических роликов в интернете является результатом «большей склонности к агрессивному поведению во время секса или ведет к покупке секса», поскольку, насмотревшись видеоматериалов в интернете, люди хотят разнообразить свою сексуальную жизнь наяву.