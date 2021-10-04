Москва, 4 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По итогам третьего квартала 2021 года на российском авторынке выросли продажи подержанных автомобилей на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

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Отмечается, что по сравнению с прошлым кварталом реализация машин с пробегом в России увеличилась на 7,1%.

Средняя цена автомобиля с пробегом в стране по итогам июля — сентября 2021 года составила 350 тыс. рублей. Это на 3,9% больше, чем в предыдущем квартале, а также на 16,7% больше, чем годом ранее.

В третьем квартале дороже всего машины с пробегом стоили в Москве и Подмосковье — 535 тыс. рублей. Самые доступные автомобили были на вторичных рынках Курганской области и Алтайского края. Там они в среднем продавались за 175 и 200 тыс. соответственно.

Напомним, за два первых квартала 2021 года в России выросли на 17,9% продажи подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссовера и внедорожники) премиальных марок.

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