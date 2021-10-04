Вышний Волочек, Тверская область, 4 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Подросток с колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирован в реанимацию Вышневолоцкой ЦРБ Тверской области. В покушении на убийство подозревается 20-летний мужчина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

Установлено, что утром 3 октября в Вышнем Волочке 17-летний подросток в кафе повздорил с незнакомым мужчиной. Словесный конфликт перерос в потасовку — злоумышленник достал нож и ударил им юношу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан по горячим следам. По ходатайству следствия его заключили под стражу.