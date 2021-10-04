Москва, , 11:38 — REGNUM В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Указом президента РФ №541 Александр Буксман был освобожден от должности первого заместителя генпрокурора с 15 сентября. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для службы в органах прокуратуры.

Кандидат на пост — Анатолий Разинкин стал замглавы ГУРОВД Следственного комитета в 2018 году. Также он возглавлял контрольное управление СК.

Совфед может принять решение по кандидатуре на заседании 6 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.