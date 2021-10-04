Казань, 4 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Казани продолжаются работы по строительству первого участка второй линии метрополитена, начавшееся в 2018 году. Возведение данного участка с четырьмя станциями и пропускной способностью до 30 пар поездов в час обойдется в 41,1 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

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По словам спикера, разрешение на строительство второй линии метрополитена было выдано 9 августа 2021 года. Длина всего первого участка второй линии составляет 5,75 км. Она свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и соединится с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Название новым станциям метро выберут конкурсным отбором.

«Планируемый срок завершения работ — август 2027 года», — цитирует Рахимова «Татар-информ».

В настоящее время казанский метрополитен состоит из одной ветки и 11 станций.

ИА REGNUM напоминает, первая линия Казанского метрополитена запущена в 2005 году, на ней функционируют 11 станций. Эксплуатационная длина линии равна 16,75 км, суточная нагрузка более 160 тыс. пассажиров. Вторая линия метрополитена предполагает строительство 12 станций, в том числе две пересадочные станции на первую линию метрополитена, а также строительство электродепо второй линии и дооборудование инженерного корпуса метрополитена. Провозная способность новой линии составит 1,53 млн человек в сутки.

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