Калуга, 4 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области в единый реестр проблемных объектов включено 23 многоквартирных дома. Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Из них на строительство пяти домов денежные средства граждан не привлекались, поэтому восстановление нарушенных прав не требуется. Застройщик еще одного многоквартирного дома выплатил денежные средства гражданам.

23 июля в Калуге введён в эксплуатацию один из долгостроев, расположенный на улице Пухова, дом 56. Восстановлены права более 80 человек. Восстановление прав граждан, вложивших свои деньги в строительство оставшихся проблемных объектов, проходит за счёт мер регионального характера. В частности, помощи застройщику в завершении строительства, предоставлении гражданам жилых помещений в ином многоквартирном доме, завершении строительства Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области или передаче объектов новым застройщикам.

На областном уровне также принимаются нормативные правовые акты, которые устанавливают дополнительные меры для восстановления нарушенных прав участников долевого строительства. Принят закон, предусматривающий выделение земельных участков инвесторам, взявшим на себя обязательства по предоставлению квартир дольщикам. В настоящее время разрабатывается проект нормативного правового акта, предусматривающий денежную компенсацию гражданам, вложившим средства в строительство многоквартирных домов, завершение строительства которых по результатам технического заключения невозможно. В регионе разработана дорожная карта и имеется план-график мероприятий по восстановлению прав граждан. При выявлении фактов отклонения от сроков реализации проектов строительства и несоблюдении застройщиками сроков строительства объектов информация незамедлительно направляется в областную прокуратуру.