Стокгольм, , 11:42 — REGNUM В настоящее время в шведской политики опять наблюдается состояние турбулентности, поскольку сейчас в риксдаге ведутся интенсивные консультации между партиями в преддверии финального голосования по бюджетному законопроекту бюджета Швеции на 2022 год. Об этом вечером 3 октября в своем специальном новостном выпуске сообщила политический корреспондент телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Стокгольм. Швеция

«У правительства всего 116 голосов в риксдаге, и ему нужна поддержка Центристов и Левых», — подчеркнула Марморштейн.

Заручиться голосами 175 депутатов непросто, поскольку «Центристы», среди прочего, потребовали, чтобы «Левые» не участвовал в переговорах по бюджету. Но «Левые» уже выкатили правительству длинный список требований. Но, несмотря на это, Марморштейн считает, что существует много оснований полагать, что правительство доведет свой бюджет до конца.

«Правительство и Магдалена Андерссон прислушались к требованиям сторон. Кроме того, у них есть хорошие возможности для выполнения этих требований, потому что пространство маневра в нынешнем бюджете очень велико», — объяснила журналистка.