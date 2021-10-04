Баку, , 11:36 — REGNUM Позитивные сигналы в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, которые в последние дни поступают из Армении, внушают надежды на то, процесс будет развиваться в конструктивном направлении. Об этом 4 октября заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что Баку «выступает за построение отношений со всеми государствами именно на основе уважения международно признанных границ друг друга, что является неизменной позицией страны».

«Неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которым всегда руководствовался Азербайджан», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Абдуллаева напомнила, что с азербайджанской стороны заявлена готовность нормализовать отношения с Арменией «на основе этого фундаментального принципа международного права и начать переговоры по делимитации границ».

«Процесс делимитации границ Азербайджана и Армении является двусторонним вопросом, и подача в последнее время позитивных сигналов в этом отношении с противоположной стороны вселяет надежду на развитие процесса в конструктивном направлении», — подчеркнула руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Армении заявили о готовности к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России. как напомнил глава Совета безопасности страны Армен Григорян, в мае 2021 года власти Азербайджана выражали готовность к началу демаркационных работ, поэтому стороны «могут прояснить этот вопрос» и «попробовать решить все остальные».