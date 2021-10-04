Москва, 4 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Новый сезон гриппа в России будет напряженным и потому жителями страны необходимо вакцинироваться от этого заболевания. Об этом 4 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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"Вакцинироваться нужно и той (от коронавируса), и другой (от гриппа) вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время заболеваемость COVID-19 среди работников медицинской сферы в России в три раза ниже, чем это было вначале лета.