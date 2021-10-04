Джакарта, , 11:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пообещал построить дома примерно для 50 семей из племени Асмат в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства поручил министру общественных работ и жилищного строительства построить дома для жителей племени Асмат.

«Я прошу приличный дом, воду, это все, о чем я прошу», — заявил президенту один из местных жителей.

Напомним, президент Индонезии отправился в провинцию Западное Папуа 1 октября. Основная повестка дня — торжественное открытие XX Национальной недели спорта в Джаяпуре 2 октября. Президент также нашел время, чтобы посетить провинцию Папуа.