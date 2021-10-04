Стокгольм, , 11:51 — REGNUM В начале этой недели «Умеренные» и «Шведские демократы», две крупнейшие оппозиционные партии в парламенте Швеции, представят свои теневые бюджеты на 2022 год. Об этом вечером 3 октября сообщил телеканал Nine News.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечают журналисты, оппозиционеры не намерены объединять свои усилия и представлять совместный законопроект, поскольку экономическая политика партий достаточно сильно отличается друг от друга.

Однако, по словам лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, у оппозиции все еще есть возможности вместе повлиять на экономическую политику Швеции совместными усилиями. Парламентарий также указал на то, что его партия не собирается голосовать за бюджет «Умеренных», что привело к кризису в 2014 году, когда в Швеции сформировалось левое правительство, но в риксдаге парламентское большинство проголосовало за бюджет правой оппозиции.

«Маловероятно, что за год до очередных выборов мы проголосуем в риксдаге по бюджету, в оставлении которого мы не принимали участие», — заявил Окессон в комментарии SVT.

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