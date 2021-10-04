Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В России около 60% жителей старше 60 лет уже вакцинированы против COVID-19, заявил 4 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал он на форуме «Биотехмед» в Геленджике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве социальные работники и сотрудники отделов «Московского долголетия» возобновили работу по информированию людей пожилого возраста о вакцинации от COVID-19.

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