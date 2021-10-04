Кишинёв, , 11:35 — REGNUM В Кишинёв прибыла с рабочим визитом заместитель помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Центральной и Восточной Европы Робин Данниган. Об этом сообщает посольство США в Молдавии.

Аэропорт Кишинева Airport.md

«Она также посетит Швейцарию и Украину, чтобы обсудить региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Данниган является противником использования «Северного потока — 2». Ранее она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по энергетической дипломатии.

Напомним, на прошлой неделе из США в Кишинёв поступила партия оружия. По информации минобороны Молдавии, в дальнейшем планируется еще несколько партий вооружений.

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