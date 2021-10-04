В Прикамье начали вакцинировать от COVID-19 иностранцев
Пермь, 4 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Пермском крае начали вакцинацию иностранных граждан от новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.
Иван Лазебный ИА Красная Весна
Вакцинация
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По состоянию на 3 октября прививки от коронавируса сделали 78 иностранцев. В планах иммунизация 10 тыс. иностранных граждан.
В министерстве заявили о том, что услуга является платной, если она не включена в полиса добровольного медицинского страхования. Стоимость составляет 650 рублей.
является Уполномоченной организацией по вакцинации против COVID-19 иностранных граждан, в том числе студентов пермских вузов, является Центр СПИД.