Москва, 4 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жителям России нужно привиться как от COVID-19, так и от гриппа. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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«Вакцинироваться нужно и той [от COVID-19], и другой [от гриппа] вакциной», — сказал Мурашко.

Он назвал такой шаг «принципиально важным», поскольку «сезон будет напряженный, не нужно рисковать».