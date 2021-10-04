Уфа, 4 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в Альшеевском районе на автотрассе Раевка — Ташлы около села Казанка столкнулись автомобили Рено Логан и ВАЗ 2114.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получили не совместимые с жизнью травмы четыре взрослых человека, один человек пострадал. Он отказался от госпитализации.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии оштрафовали больницу после ДТП с участием машины скорой помощи.