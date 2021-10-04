Москва, 4 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В настоящее время заболеваемость COVID-19 среди работников медицинской сферы в России в три раза ниже, чем это было вначале лета. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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"Если посмотреть начало лета, середину лета и сегодняшние цифры, разница в количестве заболевших отличается более чем в три раза», — сказал он.

Также глава Минздрав РФ уточнил, что на данный момент в стране вакцинировано от нового заболевания свыше 60% лиц в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», а были только вопросы к документам.