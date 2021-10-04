Москва, 4 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Раскрытие данных офшора «досье Пандоры» ведет к импичменту президента Украины Владимира Зеленского. Он и его партнеры скрывали доходы в этом «дивидендном раю». Около $40 млн были получены от Коломойского, которого преследуют в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Сам факт сокрытия доходов является основанием для отмены результатов выборов Зеленского президентом Украины, а получение денег от Коломойского делает его работу по принятию «закона против олигархов» поддельной. А американцы умеют считать деньги и не любят, когда их обманывают.

Стоит напомнить про покушение на советника президента Зеленского Сергея Шефира пять дней назад. Все думали, что это предупреждение президенту, а вот теперь после публикации досье офшоров «Пандора» все выглядит иначе.

Именно Шефир и его брат создавали сеть офшорных компаний для Зеленского и им передавались пакеты долей и акций перед выборами Зеленского, чтобы он сокрыл свои истинные размеры состояния.

И через них шли деньги Коломойского. Шефир слишком много знает и если его прижмут, то он скажет, что передача активов Зеленского ему — фиктивная.

И тогда останется шаг до импичмента и международного преследования за отмывание денег. А далее и представить сложно последствия для Украины», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.

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