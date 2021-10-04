Сеул, 4 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В 2020 году Южная Корея заняла 37-е место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по доле населения младше 14 лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные организации.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в Южной Корее на лица в возрасте от 0 до 14 лет приходилось 12,2% населения, что является одним из самых низких показателей среди стран-членов ОЭСР.

В топ-7 стран с высокой долей молодого населения страны вошли: Израиль (28,1%), Мексика (25,8%), Колумбия (25,4%), Турция (23%), Коста-Рика (21,8%), Ирландия (20,2%) и Чили (19,2%).

По данным министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, по состоянию на август 2021 года численность молодого населения страны (до 15 лет) составила 6,18 млн человек, что составляет 11,97% населения.