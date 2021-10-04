Чита, 4 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Обнародованы итоги масштабного военно-патриотического онлайн-фестиваля «Война глазами забайкальцев», который проходил в социальных сетях учреждения учебно-методический центр культуры и народного творчества региона. Подробности 4 октября сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкальского края Онлайн-фестиваль «Война глазами забайкальцев»

«Фестиваль объединил более 360 участников. Публикации в социальных сетях набрали 85 774 просмотра. В ходе проекта забайкальцы рассказывали о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, которые служили во благо Родины.

Каждый участник максимально проявил свои творческие способности. Чтобы присоединиться к проекту, нужно было прислать копии подлинных фронтовых писем и фотографий, истории этих писем, фотографии людей и событий, создать видеоматериалы и художественные работы», — отметили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект был посвящен 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и продлился с 7 апреля до 30 сентября. Фестиваль был направлен на объединение поколений детей и взрослых ради сохранения памяти о великом подвиге советского народа в годы войны.

На фронты Великой Отечественной ушли 175 тысяч забайкальцев, почти каждый третий не вернулся домой.

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