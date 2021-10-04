Москва, 4 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Предположения американской стороны о том, что Россия не исполняет своих ядерных обязательств, не соответствуют действительности. Об этом исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил 4 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Госдепартамент в 2020 году подготовил доклад для Конгресса США. В нём говорилось, что Россия, вероятно, не полностью следует договору.

«Безусловно, я знаю о заявлениях, сделанных США в отношении соблюдения Россией соглашения. Я не видел никаких свидетельств этого», — подчеркнул Флойд.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Генеральная ассамблея ООН приняла в 1996 году. Для его вступления в силу необходима ратификация в 44 государствах, имеющих ядерное оружие или технологии для его создания. Пока договор ратифицировали 36 стран, включая Россию. США среди них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия в мире возросла до максимума за последние 40 лет.

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