Красногорск, , 11:27 — REGNUM На должность исполняющего обязанности главы городского округа Орехово-Зуево в Подмосковье предложен Руслан Заголовацкий. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондентИА REGNUM.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Подмосковья напомнил, что предыдущий глава муниципалитета Геннадий Панин избран депутатом Государственной думы и поэтому слагает свои полномочия.

По этой причине на должность исполняющего обязанности главы предложена кандидатура Руслана Заголовацкого, отвечавшего в последнее время за вопросы безопасности на территории.

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