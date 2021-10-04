Красногорск, 4 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. На должность исполняющего обязанности главы городского округа Орехово-Зуево в Подмосковье предложен Руслан Заголовацкий. Об этом 4 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондентИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Глава Подмосковья напомнил, что предыдущий глава муниципалитета Геннадий Панин избран депутатом Государственной думы и поэтому слагает свои полномочия.

По этой причине на должность исполняющего обязанности главы предложена кандидатура Руслана Заголовацкого, отвечавшего в последнее время за вопросы безопасности на территории.