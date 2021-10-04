Хабаровск, 4 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Амурске Хабаровского края завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственной матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Prokuror-kaluga.ru Подсудимый

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В июле 2021 года мужчина пил в своей квартире, в какой-то момент инициировал конфликт с матерью. В ходе ссоры он нанес ей не менее 30 ударов по телу, женщина скончалась.

Вину подозреваемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске осужден местный 40-летний житель, которого признали виновным в убийстве из корыстных побуждений и разбое.