Уфа, 4 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Необходимости переводить всех школьников в Башкирии на дистанционное обучение нет. Об этом 4 октября сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Mos.ru Дистанционное обучение

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«В последние три дня мы наблюдаем впервые с 1 сентября отрицательную динамику по количеству заболевших COVID-19 в школах. Поэтому, я считаю, меры принятые своевременно, позволили купировать эту сложную проблемную ситуацию. Не вижу необходимости пока переводить на «дистант» остальных учеников в муниципалитетах и школах», — отметил Хажин.

По словам главы Управления Роспотребнадзора по региону Анны Казак, в 24% школ Башкирии зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«По состоянию на 1 октября, 240 школ, 676 классов переведены на карантин по случаю заболевания COVID-19. В Агидели, Кумертау, Салавате и Уфе показатель составил более 30 процентов, где школы и классы находятся на карантине. Здесь, конечно, активную работу надо вести с родителями. При любой симптоматике вирусной инфекции, при любом недомогании ребенка запрещено вести в школу», — сообщила Казак, отметив, что те дети, которые находятся на самоизоляции должны пребывать дома.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам «жестко пресекать» очаги коронавируса в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии более 84 тысяч детей учатся дистанционно.