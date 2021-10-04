Кострома, 4 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявлено 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

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В последний раз схожие показатели в регионе наблюдались в конце июля — середине августа 2021 года. Затем статистика улучшилась, но ненадолго — рост заболеваемости COVID-19 заметен на протяжении последних 1,5 недель.

Индекс распространения коронавирусной инфекции Rt за последнюю неделю составил 1,15. В период с 27 сентября по 4 октября количество заразившихся в первые 4 дня отчётного периода (438 человек) было меньше числа инфицированных в последующие 4 дня (505 человек).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 тысячи 192 случая заражения, 28 тысяч 693 человека выздоровели, ещё 791 человек погиб. В регионе создано 1217 коек для лечения пациентов с коронавирусом, 75 дополнительных мест открыли в санатории «Красная горка» в Красносельском районе и Костромском областном наркологическом диспансере в Костроме. Заполняемость мест в ковид-стационарах составляет 93%.