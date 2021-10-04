Лыткарино, Московская область, 4 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. На разбившемся в Подмосковье вертолёте Robinson R-44 оказывались услуги по проведению экскурсионных полётов. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

Silkadv.com Вертолет

Крушение произошло в подмосковном Лыткарино, погибли три человека — пилот и двое пассажиров.

Помимо ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») в СК возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Следователи установили, что 3 октября индивидуальный предприниматель оказал услугу по организации экскурсионного полёта двух пассажиров. Для этих целей использовался вертолёт Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково». При этом предприниматель «имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». В ходе полёта вертолёт потерпел крушение на участке лесополосы, пилот и его пассажиры погибли на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, обыск в помещениях, которые занимал предприниматель. Изъята документация на воздушное судно.