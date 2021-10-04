Липецк, , 11:24 — REGNUM Первая сессия Липецкого областного совета депутатов седьмого созыва прошла 1 октября. Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав регионального парламента был избран с 17 по 19 сентября.

Липецкий облсовет Oblsovet.ru

В новом созыве будут работать шесть фракций. «Единую Россию» представляют 23 депутата: Дмитрий Аверов, Равиль Анутов, Владимир Архипенко, Борис Богатиков, Владимир Богодухов, Ирина Долгих, Максим Дуев, Дмитрий Еремеев, Ольга Корвякова, Геннадий Крутских, Ольга Митрохина, Олег Носов, Дмитрий Павлов, Сергей Пожидаев, Павел Путилин, Владимир Сериков, Геннадий Сухоруков, Татьяна Тинькова, Максим Толстопятов, Андрей Фролов, Екатерина Хрусталева и Елена Шама. Мандат Максима Кавджарадзе будет передан другому кандидату ЕР.

Во фракцию КПРФ вошли 15 человек: Александр Атаманенко, Николай Быковских, Олег Енютин, Станислав Качарин, Татьяна Копылова, Иван Косилов, Дмитрий Ларин, Юрий Логинов, Виталий Пикалов, Алина Старцева, Сергей Токарев, Александр Ушаков, Анна Фурсова, Валентина Хромовская и Анатолий Шкатов.

Фракция ЛДПР состоит из Анатолия Емельянова, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — Ларисы Ксенофонтовой, «Партия пенсионеров» — Людмилы Яськовой и «Новые люди» — из Юлии Соловьевой.

По итогам тайного голосования председателем облсовета стал бывший заместитель губернатора Дмитрий Аверов, его заместителем — Владимир Богодухов.

Комитет по законодательству и правовым вопросам возглавил Андрей Фролов, комитет по государственному устройству и местному самоуправлению — Екатерина Хрусталева, по экономике — Ольга Митрохина, по социальным вопросам — Лариса Ксенофонтова. Председателем комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений стал Виталий Пикалов, комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи — Сергей Пожидаев, природоохранного комитета — Людмила Яськова. Комиссию по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента возглавил Максим Толстопятов.

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