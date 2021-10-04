Орск, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 3 октября помощь в задержании мужчины, подозреваемом в жестоком убийстве трех девушек в Гае и объявленном в розыск, оказали трое местных жителей, сообщает портал orsk.ru.

Vectorportal Задержание

Молодой человек Григорий на машине въехал во двор и увидел, как автомобиль друга Василия завелся и начинает трогаться с места. Григорий опустил автостекло и посигналил приятелю, но тот не откликнулся. Напротив машина сорвалась и уехала.

Григорий позвонил Василию и спросил, почему тот не поздоровался. Друг отреагировал, как на розыгрыш, пояснив, что находится дома. Когда же Василий выглянул в окно, то не нашел своей машины во дворе. Последовали телефонный звонки отцу, друзьям, правоохранителям.

Отец Василия сразу поехал на своем автомобиле искать угнанное транспортное средство сына. На перекрёстке недалеко от дома он нашел машину. Рядом оказался патруль ДПС. Началось совместное преследование угонщика.

У девятиэтажки злоумышленник бросил машину и начал убегать. Далее события разворачивались на территории детского сада и по другую его сторону. Беглец пытался уйти от полицейских и запрыгнул на забор. Однако с другой стороны наткнулся на препятствие.

Возле детсада оказались двое приятелей Василий и Григорий. Они неподалеку припарковали автомобиль и услышали крики: «Ловите его!». Подбежали к забору в то время, когда злоумышленник запрыгнул на ограду. Молодые люди начали быть мужчину по рукам, чтобы он отпустил забор и упал обратно. Парни признались, что глаза у угонщика были бешеные. Полицейские вовремя подоспели и задержали угонщика, который, как оказалось, проходит по громкому делу о тройном убийстве в качестве подозреваемого.

Напомним, тройное убийство совершено 30 сентября. Убиты девушки, которые приехали из Башкирии в город Гай учиться в медколледже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о том, что за помощь в поимке преступника назначен вознаграждение в 1 млн рублей.