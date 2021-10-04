Благовещенск, 4 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Глава столицы Амурской области Олег Имамеев не откликнулся на просьбу горожан сделать в Благовещенске хорошую водоочистную станцию, чтобы из крана текла чистая горячая воды. Во время прямого эфира он предложил горожанам решать эту проблему самостоятельно, написал 4 октября телеграм-канал «Амурские волны».

v-tagile.ru Ржавая вода

Читайте также: Хорошо там, где нас нет? Что заставляет амурчан уезжать на чужбину?

Олег Имамеев рассказал жителям города, что им стоит установить на трубопроводах горячего водоснабжения систему очистки. Тратиться на эти работы людям придётся самим. Принимать решение об установке фильтров мэр предложил на общих собраниях жильцов. По предварительным оценкам, стоимость этих работ обойдётся в 100−200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram разместил сообщение, в котором попытался оправдать высокий миграционный отток. Этим он вызвал волну негативных сообщений от амурчан, которые назвали основные причины оттока населения.