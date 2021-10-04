Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленников, которые украли у студента крупную сумму денег и несколько десятков дорогостоящих мобильных телефонов. Общую сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 2,2 млн рублей. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефоны

С заявлением о совершенной краже 21-летний студент обратился в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга ночью 3 октября. По словам потерпевшего, в период с 17:54 мск 2 октября до 01:00 мск 3 октября в квартире дома 24/1 по улице Димитрова была совершена кража. Неизвестные похитили 200 тыс. рублей и около 60 дорогостоящих мобильных телефонов, на общую сумму около 2,2 млн рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление деталей и розыск похищенного», — уточнили в ведомстве.