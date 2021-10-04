Барнаул, 4 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 4 октября прививки получили 694 365 человек из более двух миллионов жителей. За выходные (2−3 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 4577 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 37 999 жителей региона получили первую прививку (-604 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 651 153 человека (+4645 за выходные). Также известно о 5213 ревакцинированных (+536 выходные).

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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